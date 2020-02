Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat luni la criticile pe care i le-a adus prim-ministrul Ludovic Orban, afirmand ca acesta va trebui sa "deconteze in fata populatiei" pentru faptul ca foloseste un "limbaj suburban". "Un prim-ministru al unei tari trebuie sa se ocupe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, continua razboiul cu premierul Ludovic Orban pe tema banilor pe care Primaria Generala ii cere de la Guvern pentru 2020. „Nu am cerut bani de shopping”, a spus Firea, la Antena3.Avocata lui Cristian Cioaca ia Poliția la PALME, dupa accidentul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca a avut cateva replici „considerate mai spumoase” la adresa prim-ministrului Ludovic Orban, deoarece acesta i-a pomenit de multe ori numele, cu ocazia diverselor evenimente publice, intr-o formula lipsita de respect.. „Am avut si eu cateva…

- Un conflict puternic a avut loc in ședința de aseara a social-democraților avandu-i in prim-plan pe primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan. Ciocnirea a fost relatata de presa, dar noi am aflat și cum s-a ajuns la conflictul care netemperat la timp…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca pierderile RADET au scazut cu 81% in timpul mandatului sau, contrazicand declaratiile prim-ministrului Ludovic Orban conform carora falimentul...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut un apel, joi, la presedintele Klaus Iohannis sa îi opreasca pe premierul Ludovic Orban si ministrul Energiei ''în a-i mai speria'' pe bucuresteni cu falimentul RADET.