Stiri pe aceeasi tema

- Data alegerilor locale ar trebui sa fie stabilita cu medicii, care știu cel mai bine cand pot fi chemați romanii la vot, a declarat, sambata, Gabriela Firea. Primarul Capitalei este de parere ca cea mai buna ...

- PSD si Pro Romania isi disputa candidatul la alegerile prezidentiale. In plina negociere a unei aliante pentru alegerile locale si parlamentare din acest an, anuntul lui Victor Ponta privind candidatura la prezidentialele din 2024 i-a facut pe cei de la PSD sa reactioneze. Replica liderului PSD, Marcel…

- Parlamentul trebuie sa adopte cel tarziu saptamana viitoare o lege care sa prelungeasca mandatele primarilor, in caz contrar autoritatilor locale vor intra in ”vid de autoritate”. Altfel spus, pana in toamna vom avea primari sau presedinti de Consilii Judetene doar pe hartie, fara putere juridica. Atat…

- Alegerile locale ar putea avea loc in decembrie sau la anul viitor! A fost scandal miercuri in plenul Camerei Deputatilor, in discutia privind stabilirea datei alegerilor locale, intre cei de la putere si cei de la opozitie, informeaza Antena3.Cei de la USR spuneau ca se asteapta ca in perioada…

- ”Am facut o observatie legata de faptul ca e, asa, o dublare a masurilor care sunt luate de catre Guvern prin proiecte de lege care de multe ori au acelasi continut, cum e proiectul de lege care a fost trimis de presedintele Iohannis. Pentru ca proiectul de lege a fost adoptat in conditiile in care…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, initiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania si ALDE privind prelungirea cu sase luni a mandatelor alesilor locali. Practic, legea PSD dubleaza o ordonanta de urgenta identica adoptata de Guvernul Orban. Insa PSD a adus un amendament…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, joi, cu 204 voturi pentru, 105 voturi contra și 7 abțineri, proiectul de lege inițiat de liderii PSD, Pro Romania, ALDE și UDMR care prevede ca mandatele aleșilor locali se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgența și ca data alegerilor…

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de mulțumire persoanelor care lupta impotriva pandemiei de coronavirus și, in special, lui Ionuț Negoița, patronul echipei Dinamo. Primarul Capitalei i-a adus mulțumiri speciale lui Ionuț Negoița, cel care deține Grupul…