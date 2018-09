Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca dupa sedinta de sambata a Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan, a fost sunata si a primit mesaje de sustinere de la mai multi colegi, ea

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, scrie...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca s-ar putea sa existe un candidat comun PSD-ALDE – Calin Popescu Tariceanu. Ea a spus ca Tariceanu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a tulburat linistea sedintei CEx al PSD, anuntand o serie de nemultumiri pe care le are si cerand totodata demisia ministrului de Interne Carmen Dan, fiind astfel primul lider cu anvergura care il ataca indirect pe Dragnea. Motivul invocat de vicepresedintele PSD…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, anuntand ca se astepta ca seful partidului sa ii retraga sprijinul ministrului, stiind ca Romania nu e vazuta bine de Comisia Europeana. Aceasta a mai adaugat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca s-ar putea sa existe un candidat comun PSD-ALDE - Calin Popescu Tariceanu.

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a precizat miercuri, ca in timpul protestelor din 10 august prefectul Capitalei nu a informat-o cu privire la acea situație, pentru ca nu aveam calitatea, prefectura nefiind in subordinea Primariei.