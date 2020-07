Interventie de urgenta pe plaja Corbu. O persoana a fost scoasa din mare

Operatiunea de salvare este in curs de desfasurare.Pericol de inec pe plaja Corbu. In urma cu doar cateva minuteun barbat a fost scos din valurile marii, fiind in stare de inconstienta. La fata locului a fost solicitata interventia echipajelor Inspectoratului… [citeste mai departe]