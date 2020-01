Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a afirmat miercuri seara ca va candida la alegerile locale pentru un nou mandat la primaria Capitalei. Aceasta a marturisit ca fiii ei ii cer sa nu mai candideze, informeaza Mediafax."Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria la Primaria Capitalei…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura."Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Vezi si: Avion plin…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la sosirea la ședința Asociației Municipiilor din Romania, reuniune de la care lipsește Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca Bucureștiul nu este un oraș bine pus la punct.„Am venit, și de aceasta data, la ședința Asociației Municipiilor din Romania,…

- Gabriela Firea a anunțat, duminica, faptul ca va candida pentru un nou mandat de primar al Capitalei. „Vreau sa termin ceea ce am inceput. Nu vad de ce nu aș candida”, a spus Firea.Primarul general Gabriela Firea a anunțat, duminica, intrebata la Antena 3, daca va candida pentru un nou mandat,…

- Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca a luat odecizie privind o eventuala candidatura a sa pentru funcția de președinte alPSD și a hotarat sa nu intre in cursa interna din partid. Intrebata daca va candida la funcția de președinte al PSD, primarul Capitalei a raspuns ca nu va face acest lucru.…

- RADET intra in faliment. Decizia aparține Curții de Apel București și este definitiva. Gabriela Firea a precizat astazi ca, indiferent decizia Curții, bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura deoarece Primaria a luat masuri pentru a putea furniza agent termic.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a spus, participantilor la lansarea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, sa nu fie tristi. "Ce nu te doboara te intareste", a afirmat ea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte...