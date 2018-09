Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, marti seara, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD ar fi benefica si pentru partid, si pentru tara, daca acesta nu isi schimba modul de lucru si "nu renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, marți seara la TVR, ca nu a mers la nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca ar fi insemnat sa ii fie rușine de ea, ca nu o putea face de dragul aparențelor și ca decizia a fost luata in familie. „A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a socializa,…

- Primarul general al Capitalei îl ataca, fara menajamente, pe liderul PSD Liviu Dragnea. Invitata la postul public de televiziune, Firea l-a acuzat pe Dragnea ca i-a sabotat actunile de edil si ca toate deciziile se iau cu apropiatii de la Teleorman si din afara PSD,

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat ca a vorbit, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, cu comisarul european Corina Cretu, iar aceasta i-a spus ca regreta discutia cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, la o emisiune TV, ca, dupa schimbarea guvernului Tudose, Liviu Dragnea a vrut sa o propuna pe Carmen Dan pentru a prelua funcția de premier, dar nu au fost de acord colegii din conducerea partidului, transmite Mediafax.Primarul…

- Modificarile facute la Codul Penal de Comisia Iordache au ajuns pana peste hotare. Presa internationala comenteaza deja impactul pe care schimbarile aduse definitiei abuzului in serviciu il vor avea asupra sentintei prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la peste 3 ani de detentie in dosarul angajarilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca dupa decizia ICCJ in Dosarul angajarilor ilegale la CJ Teleorman in care a fost condamnat in prima instanța Liviu Dragnea partidul are nevoie de unitate. Ea spera ca in cadrul Comitetului Executiv se vor lua cele mai bune decizii și menționeaza…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au pronunțat vineri decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Judecatorii ICCJ au dispus o noua amanare in dosarul lui Liviu Dragnea, pronunțarea urmand…