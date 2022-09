Stiri pe aceeasi tema

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Programul national de sustinere a cuplurilor si a persoanelor singure pentru cresterea natalitatii in Romania va discutat in sedinta de guvern de astazi. Documentul initiat de Ministerul Familiei si Tineretului prevede acordarea de sprijin financiar pentru 2.500 de cupluri sau persoane singure. 23 de…

- “Tații au un rol important in creșterea copiilor, in viața familiei. Din acest motiv, trebuie incurajați sa se implice activ inca din momentul venirii pe lume a bebelușilor. Creștem numarul de zile de concediu paternal și le dam posibilitatea taților sa stea alaturi de nou-nascuți minimum 10 zile”,…

- Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in…

- Cuplurile sau persoanele singure care vor sa aiba copii vor putea primi pana la 15.000 de lei in cadrul unui program de sustinere a natalitatii. In acest sens, a fost initiat un proiect de Hotarare de Guvern de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. Acest program este o extindere la…

- Romania ar putea inchide toate orfelinatele in urmatoarele luni, in urma unei decizii a guvernului de a inchide ultimele centre de plasament din tara. In prezent, Romania are 47.000 de copii lasati in grija statului, insa liderii politici doresc ca minorii institutionalizati sa fie gazduiti in „case…

- Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor…