- Gabriela Firea ii reproseaza ministrului Sanatatii ca a anuntat la televizor ca s-a primit aviz de la DSP pentru deschiderea Spitalului Colentina, desi nici autoritatea tutelara, nici medicii nu au fost anuntati. Primarul general al Capitalei afirma ca incearca de o luna sa deschida acest spital…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat Șoseaua Fabrica de Glucoza, care a fost largita de la doua la patru benzi. „Nu e doar o largire, ci este un bulevard modern”, a spus...

- „Avem 7.768 de bucureșteni care s-au inscris in proiectul nostru de testare. (…) Primaria deconecteaza suma de 200 de lei catre clinica care va realiza aceste teste”, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea . In prima etapa vor fi facute 11.000 de teste, a doua etapa va incepe chiar cand se va incheia…

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…

- Gabriela Firea reactioneaza la protestele muncitorilor romani din Germania, care denunta conditiile inumane de munca de la unele ferme. Primarul general al Capitalei acuza Guvernul de nepasare, avand in vedere ca abia dupa o luna de scandaluri ministrul Muncii s-a deplasat in Germania pentru discutii…

- Bucureștiul incepe sa se aglomereze, din nou, dupa ridicarea starii de urgența și instituirea starii de alerta. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca "valorile de trafic de azi dimineața sunt cu 20% mari fața de cea mai aglomerata zi a saptamanii trecute". De asemenea, in majoritatea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca, incepand de vineri, 15 mai, zi in care in Romania va fi decretata stare de alerta, in Bucuresti se vor redeschide parcurile, gradinile publice și cimitirele. Cu acest prilej, Eugen Iancu, tatal lui Alex Iancu, una dintre victimele incendiului…

- Primarul comunei Suletea, Ciprian Tamas, le cere politistilor sa fie indulgenti cu oamenii de buna-credinta care se deplaseaza pentru efectuarea unor activitati agricole sau pentru ajutorarea persoanelor varstnice si sa nu-i amendeze, chiar daca acestia nu au asupra lor declaratii pe propria raspundere.…