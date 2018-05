Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anuntat noua actualizare pentru sistemul de operare Windows 10. Aceasta este cea mai recenta actualizare majora a sistemului de operare si va putea fi descarcata gratuit incepand cu data de 30 aprilie 2018.

- Horoscopul din 19 aprilie va aduce calatorii, fie in interes de afaceri sau de placere, sau pur și simplu sa faceți planuri in acest sens. Mai mult decat atat, horoscopul zilei aduce noroc pentru doua zodii care ar putea castiga la loto.

- Programat sa se desfasoare in perioada 19-22 aprilie 2018, in Piata George Enescu din Capitala, Targul imobiliar national (tIMOn) nu isi va mai deschide portile anul acesta. Principalul vinovat, considera organizatorii, este Primaria Capitalei care, “incepand din septembrie 2016, a dus o campanie sistematica…

- Te-ai gandit cum ar fi daca te-ai trezi intr-o zi putred de bogat? Chiar daca nu caștigi la loto sau nu moștenești o avere enorma de la o ruda indepartata, e posibil ca astrele sa fie de partea ta.

- Primarul general nu a vorbit despre marile restante ale Primariei Capitalei, care potrivit ultimelor studii, sunt cauzele congestiei urbane: lipsa unui transport in comun viabil cu benzi dedicate, lipsa pistelor pentru biciclete, faptul ca trotuarele sunt pline de masini parcate, iar cei care doresc…

- Pana sa inceapa sedinta conducerii PSD, primarul Capitalei a facut o declaratie care multora le-a dat de gandit, mai ales ca a fost invocata plecarea sa din functie. “Daca intr-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei (…) nu-si vor gasi o rezolvare, eu imi dau demisia din toate functiile politice”,…

- Martie le va aduce anumitor zodii mai mulți bani in cont, dar in timp ce unii vor fi nevoiți sa munceasca puțin mai mult pentru a-i obține, alții vor avea norocul de partea lor și pot obține sume mari de bani de pe urma jocurilor de noroc. Zodiile care au șanse sa caștige la loto in martie 1.…

- O lege a urbanismului veche din 2001, interpretata de primari cum vor, a dus la haos imobiliar. In comunele din jurul marilor orașe s-au construit cartiere de blocuri, dar nu s-a investit in strazi și utilitați.