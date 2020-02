Firea acuză dușmanii politici pentru avarie. Orban a supraîncălzit caloriferele Gabriela Firea acuza guvernarea Orban pentru cea mai mare avarie termica din ultimii 20 de ani, din Capitala. Ea spune ca a fost amenințata in acest sens, cu o catastrofa, pentru a pierde alegerile. Și aici nu pote fi vorba decat de mana oamenilor lui Orban, daca nu chiar a lui. „Este cea mai grava avarie care s-a petrecut din cele cunoscute pana acum, in 20 – 30 de ani, niciodata in sistemul energetic nu s-a livrat agent termic la 120 de grade. Noi am solicitat 97-98 de grade și Elcen a furnizat 119 grade, temperatura mai ridicata cu 21 de grade. Se știa ca aceasta temperatura va sparge o magistrala… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

