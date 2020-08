Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat joi donarea a 100.000 de masti de protectie catre scolile bucurestene, care vor fi distribuite prin intermediul primariilor de sector. „Vin astazi cu un moment cat se poate de concret, cu o actiune care ajuta cat de putin, dar contribuie la binele…

- "Ma bucur ca un copil, va spun sincer. Este un proiect unic pe care mi l-am dorit din tot sufletul, pentru toti micutii bucuresteni, dar si pentru cei care ne viziteaza din toata tara! Un loc in care copiii si parintii vor trai o experienta unica si vor dori cu siguranta sa revina", a anuntat Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, anunța AGERPRES."Sa fii parlamentar, sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, potrivit Agerpres.

- "Daca am trai intr-o societate normala, dupa gafele pe care le-a facut in aceasta perioada ministrul Sanatații, acesta ar trebui sa plece din funcție sau sa fie demis de catre premier. Intr-o situație de criza sanitara, nu e suficient sa fii prezent la serviciu, ci trebuie sa iei și decizii foarte bune,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca nu întelege motivele pentru care Guvernul a decis ca teatrele sa ramâna închise, motivând ca nu sunt mai periculoase decât bisericile.„Nu vom întelege absolut niciodata, pentru ca nu exista…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea i-a dat o replica taioasa candidatului dreptei Nicușor Dan in urma declarațiilor referitoare la incidentul petrecut duminica, cand un troleibuz a luat foc in București. Primarul spune ca a inceput campania și e firesc sa se spuna neadevaruri, dar „minciuna…