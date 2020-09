Stiri pe aceeasi tema

- Pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 s-au inscris in cursa electorala peste 256.000 de candidați la funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte de consiliu județean, primar general și consilier general. Surprinzator, numarul candidaților din județul Giurgiu validați…

- Campania electorala pentru alegerile locale a intrat in linie dreapta, dar ceea ce se intampla in organizația PSD Giurgiu condusa de baronul Niculae Badalau lasa loc la o mulțime de speculații. La sfarșitul primei sesiunii parlamentare din acest an, ca urmare a trocului politic dintre partide, baronul…

- Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar…

- In plina epidemie de coronavirus, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina - „Scheletul”, finul baronului PSD Niculae Badalau, vrea sa faca o mutare pe criterii politice care va genera un scandal fara precedent....

- PUTEREA a semnalat recent ca baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau impreuna cu finul sau, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut sub numele de „Scheletu”, sfideaza regulile de distanțare sociala impuse de starea de alerta COVID-19, pe intreg teritoriul Romaniei....

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, l-a atacat pe Niculae Badalau, dupa ce acesta a fost votat de Parlament in functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit.Robert Negoița l-a acuzat pe Niculae Badalau, intr-o postare pe Facebook, ca senatorul PSD "a modificat legea de funcționare a acestei instituții…

- Niculae Badalau, numit de Parlament, miercuri, vicepreședinte al Autoritații de Audit la Curtea de Conturi, s-a remarcat de-a lungul timpului cu o serie de declarații controversate sau a fost implicat in unele situații discutabile, anunța MEDIAFAX.Parlamentul l-a votat, miercuri, pe Niculae…

- Parlamentul a votat noua conducere a Curtii de Conturi si a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, institutii unde partidele si-au trimis reprezentantii nu neaparat pe criteriul competentei, ci mai ales pe cel al recompensei pentru activitatea lor politica, cel mai cunoscut exemplu fiind…