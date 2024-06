Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau merge mai departe cu proiectul „Personalitați buzoiene de ieri și de azi”, dand tinerei generații modele de urmat. Este un proiect care onoreaza memoria celor care au marcat istoria locala și nu numai, oferind modele umane valoroase și motivaționale tinerilor noștri. „Continuam programul…

- Mihai Pinzari, un interlop din Radauți acuzat ca a mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, s-a predat la poliția din Radauți, dupa ce fugise din arestul la domiciliu. Mihai Pinzari, zis ”Tonici”, trimis in judecata pentru ca ar fi mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava,…

- Fugarii din organizația nehoiana a Alianței pentru Unirea Romanilor, care au dezertat din aceasta formațiune politica la finele saptamanii trecute, și-au gasit o noua „casa” politica. Ei au fost primiți „cu brațele deschise” in Partidul Național Liberal, condus de fostul deputat migrator Adrian Mocanu,…

- Patronul salii de evenimente „Helen”, Bogdan Crainic, arestat preventiv – și introdus in arestul IPJ Hunedoara – la sfarșitul lunii martie, in urma mai multor... The post Patronul salii de evenimente „Helen”, in arest la domiciliu la o zi dupa ce soției sale i s-au pretins 5.000 de euro pentru ca acesta…

- Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, anchetat de procurorii DNA pentru corupție, a fost eliberat din inchisoare. Curtea de Apel Iași a decis ca poate sa fie judecat in arest la domiciliu. Curtea de Apel Iasi a mentinut, miercuri, decizia data de Tribunalul Vaslui privind…

- Primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, a anunțat pe rețeaua de socializare Facebook ca renunța la candidatura sa pentru un nou mandat in funcția de primar, deși se afla in mijlocul unor momente dificile. Micleru, care este in prezent in arest la domiciliu, a fost acuzat de comiterea a cinci…

- Joi, 11 aprilie, in intervalul orar 10.00–19.00, la Centrul „Iazul Morilor” va avea loc Bursa locurilor de munca din domeniul HoReCa organizata de Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional„Alexandru Marghiloman”. La acest targ al locurilor de munca și-au anunțat participarea zece…

- Doua petiții prin care li se cere ajutorul lui Vladimir Putin și Xi Jinping pentru salvarea Romaniei de „regimul politic iudeo-euro-atlantic” au fost facute publice in ultimele saptamani. Semnatarii fac parte dintr-un grup de inițiativa, Grupul pentru Romania, insa unii dintre ei spun ca nu și-au dat…