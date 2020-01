Stiri pe aceeasi tema

- Mai degraba in conferinte de presa decat dezbateri, in locul confruntarii directe candidatii prezidentiali s-au prezentat in fata opiniei publice raspunzand la intrebari mai mult sau mai putin dificile. Candidatul PNL s-a intalnit cu reprezentanti mass-media la Biblioteca Centrala Universitara, iar…

- Premierul Ludovic Orban a semnat, joi, decizia de revocare a lui Madalin Voicu din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, hotararea urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, potrivit unui anunț al Executivului.Deputatul USR Iulian Bulai, membru al Comisiei de Cultura din Parlament,…

- Fostul secretar general al PSD din perioada in care partidul era condus de Liviu Dragnea a revenit in conducerea social democratilor dupa ce a fost demis chiar de Viorica Dancila, in prima sedinta a partidului dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. In sedinta CEx de marti Codrin Stefanescu a primit functia…

- Codrin Ștefanescu s-a intors in echipa centrala PSD. In ședința CEX de marți seara a fost numit din nou in funcția de secretar general adjunct. Codrin Ștefanescu a fost secretar general PSD in timpul campaniei la europarlamentare, fiind promovat de Liviu Dragnea de la functia de secretar general…

- Șefa PSD sector 2 Rodica Nassar a anunțat, pe Facebook, ca își da demisia de pe 6 noiembrie din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Sanatații. ”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astazi am încheiat…

- Rodica Nassar, presedintele PSD Sector 2, și-a inaintat, marți, demisia din funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații. Intr-o cerere adresata noul premier al Romaniei, Ludovic Orban, Nassar anunța ca demisioneaza incepand miercuri, 6 noiembrie. ”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și…

- Plenul reunit al Parlamentului s-a reunit, luni, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. In timpul discursurilor grupurilor parlamentare, in sala a intrat senatorul...

- Liberalii au racolat inca un parlamentar pentru a-și trece guvernul. In urma cu cateva clipe, in timpul discursurilor grupurilor parlamentare, in sala a intrat senatorul Emanoil Savin și s-a așezat in bancile PNL. Fostul lider PSD Liviu Dragnea și fosta sa soție, Bombonica, au fost in 2011 nașii…