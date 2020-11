Finul lui Fenechiu, confirmat pozitiv COVID 19 Președintele PNL Neamț, Mugurel Corneliu Cozmanciuc, candidat la alegerile parlamentare din decembrie, a anunțat pe Facebook ca a fost depistat pozitiv la testul COVID 19. „Am fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, insa ma aflu in izolare pentru urmatoarele 2 saptamani. Acum o spun ca persoana afectata: respectați regulile cu strictețe! Virusul nu ține cont de cine suntem sau ce credem. Are nevoie doar de o clipa in condiții de vulnerabilitate pentru a se transmite. Voi petrece toata aceasta perioada in izolare insa raman aici, alaturi de voi. Sa va dea Dumnezeu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, insa ma aflu in izolare pentru urmatoarele 2 saptamani. Acum o spun ca persoana afectata: respectati regulile cu strictete! Virusul nu tine cont de cine suntem sau ce credem. Are nevoie doar de o clipa in conditii de vulnerabilitate…

- Presedintele filialei PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a anuntat joi ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Citește și: Guvernul Orban crește datoria Romaniei la 47% din PIB. La 50% se pot ingheța salariile bugetarilor"Pana la aceasta ora ma simt bine, insa ma aflu in izolare…

- Ziarul Unirea Lucian Bode, ministrul Transporturilor, confirmat pozitiv cu COVID-19. Se afla in izolare la domiciliu și nu prezinta simptome specifice Lucian Bode, ministrul Transporturilor, este al doilea membru al Guvernului care a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ministrul a anunțat confirmarea acestuia…

- De cand s-a aflat acest lucru, s-a trezit cu mesaje foarte urate din partea oamenilor, mesaje de genul "mai bine mori" sau in care il acuzau de faptul ca a fost platit sa spuna ca s-a infectat cu virusul. "Astazi, eu și mamaia am fost testați pozitiv cu COVID-19. Se pare ca fratele meu este…

- Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea sociala, Dorin Lojigan, primarul din Campia Turzii, județul Cluj, a explicat ca el, soția și fiica lui s-au infectat cu coronavirus, dupa ce un membru al familiei fusese deja despistat pozitiv. ”Urmare a faptului ca un membru al familiei mele a fost confirmat…

- Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat, atrage atentia ca nu este singura situatie de acest gen si spune ca faptul ca nu e lasat sa voteze este un abuz. "VREAU SA VOTEZ! E dreptul meu constituțional! Dar, in secția de votare unde sunt eu arondat, membrii au hotarat, inca…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost diagnosticat cu Covid-19, anunțul fiind facut chiar de catre el pe pagina oficiala de Facebook. „SUNT POZITIV! Așa ma știți cu toții, un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face sa nu scap, insa, nici de un test pozitiv, pentru…

- In varsta de 68 de ani, indragitul actor Horatiu Malaele a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de organizatorii Galei Serilor Filmului Romanesc , gala unde actorul urma sa plece peste 3 zile, pentru a fi omagiat, alaturi de prieteni din cinematografie. Citește gratuit ediția…