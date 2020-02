Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii lasa PSD fara muniție inaintea moțiunii de cenzura.La nivel declarativ, PNL vrea alegeri anticipate. Acțiunile liberalilor ridica semne de intrebare: racoleaza parlamentari care ar fi putut sa voteze moțiunea de cenzura. De ce se intarește in Parlament un partid care vrea sa treaca…

- Senatorul Eugen Gioanca a trecut luni de la PSD la PNL. Acesta și-a anunțat demisia din partid și inscrierea in PNL, in debutul ședinței de plen. De altfel, s-a oficializat și trecerea la PNL a senatorului Emanoil Savin, fost pesedist și finul lui Liviu Dragnea.

- Emanoil Savin a demisionat din PSD inca de anul trecut, in plin scandal legat de moțiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Dancila. La acea data, parlamentarul a anunțat ca va activa ca senator neafiliat. Emanoil Savin a explicat plecarea sa a fost generata de faptul ca nu a primit…

- Traficul este aglomerat, vineri dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in Comarnic si Busteni, informeaza IPJ Prahova. „Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov, se inregistreaza coloana in miscare…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca valorile de trafic au crescut pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in zona localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde s-au format coloane de masini in miscare pe sensul de urcare catre Brasov, intre kilometrii 101 si 107, scrie news.ro. Citeste si Politia…

- Traficul rutier se desfasoara sambata la pranz in coloana pe DN 1, in Valea Prahovei, pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni, in ambele sensuri, precum si pe raza localitatii Comarnic, pe sensul de deplasare catre Brasov, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Noul președinte plin al PSD București, Gabriela Firea, nu-l uita pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. Firea susține ca 4 ani a fost blocata de acesta, iar noul lider al PSD, Marcel Ciolacu, in doar doua saptamani a reușit sa rezolve aceasta situație.Citește și: SURSE Apar complicații serioase…

- Cosmin Necula, primarul Bacaului, a anunțat ca se va inscrie in Pro Romania, dupa ce va primi documentul oficial de excludere din PSD. Necula a fost exclus din randurile social-democraților intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale dupa ce a afirmat ca unor pesediști ”le-a fost rușine sa traga”…