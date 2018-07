Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care vor pune tara pe jar. (Reduceri mari la jocuri PC) Avem fotografii de ultima ora cu Andreea Marin in suferinta. A ajuns din nou la medic, semn ca persista problemele de sanatate care nu i-au dat pace in ultima perioada. …

- Paris Hilton a sosit joi dupa-amiaza in Romania, iar la doar cateva ore distanța a fost gazda unui show de-a dreptul istoric, in cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herastrau, NUBA București. Așa cum v-a obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu tot ce a facut moștenitoarea…

- Paris Hilton a sosit, joi dupa-amiaza, in Capitala, iar peste doar cateva ore va fi gazda unui show istoric. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardara va fi prezenta la NUBA București, in calitate de DJ. Este de așteptat ca valuri de șampanie Armand de Brignac sa curga in local, ca și in alte…

- Megaparty joia viitoare, pe 5 iulie, in cel mai exclusivist club din Romania. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardara Paris Hilton vine la NUBA București, in calitate de DJ. Spectaculoasa moștenitoare a imperiului ”Hilton” va fi gazda unui show istoric, care nu trebuie ratat. CANCAN.RO, site-ul…

- Remus Truica, de departe cel mai calificat consilier din istoria Guvernului, a supraviețuit ”rafalelor” DNA, iar acum a facut o aroganța memorabila. (Reduceri mari la jocuri PC) ”Mana dreapta” a premierului Adrian Nastase și-a facut apariția in Capitala la volanul unui Brabus exclusivist ce valoreaza…

- Asasinul moldovean Vitalie Proca lovește din inchisoare. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Aflat dupa gratii, in Romania, pentru ca, in 2012, a tras cu Kalașnikovul intr-un tanar pe care l-a confundat cu liderul lumii interlope din Piatra Neamț, Proca marturisește,…