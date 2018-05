Fintech-urile revoluţionează industria bancară Lipsa increderii in sistemul bancar, modul greoi in care se desfasoara operatiunile bancare si comisioanele mari percepute de banci a dus la aparitia si dezvoltarea fintech-urilor, companii care ofera servicii financiare prin utilizarea de software și tehnologii moderne. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

