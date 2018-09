Stiri pe aceeasi tema

- Compania Toyota Motor Corp a anuntat miercuri ca va rechema peste un milion de automobile cu motoare hibride din Europa, America de Nord, Australia si Japonia datorita unei problemei la cablurile de incarcare ce creste riscul de incendiu, relateaza Reuters.

- Retailerul japonez Miniso a inaugurat, pe 1 septembrie, primul sau magazin din Romania. Compania, specializata in retailul de produse pentru casa, accesorii si jucarii, infiintata in 2013, are ca obiectiv financiar atingerea unei cifre de afaceri de 100 de miliarde de euro la nivel global si vrea…

- In al doilea trimestru din acest an (aprilie – iunie), vanzarile Maserati au scazut cu 41% comparativ cu aceeași perioada de anul trecut, in special din cauza rezultatelor din China (-69%). Performanțele au fost slabe și in celelalte regiuni, Maserati avand scaderi ale vanzarilor in Europa, Orientul…

- La inceputul lunii august, Marte se va afla cel mai aproape de Pamant, in ultimii 15 ani. Cele doua planete se vor fi la o distanța de doar 57.6 milioane de kilometri. Totodata, vineri, 3 august, Marte și Soarele vor fi in parți opuse ale Pamantului, iar din anumite zone, lumea va putea vedea o eclipsa…

- Eclipsa din 27 iulie 2018 este a doua eclipsa totala din acest an si a treia dintr-o serie de eclipse totale care se produc intre 2017 si 2019. In total, fenomenul a durat 374 de minute, iar faza de totalitate 103 minute. Fenomenul va putea fi vazut din Europa, Africa, Rusia, Asia, Australia.…

- La inceputul anului, BestJobs a realizat in Romania, ca partener al The Boston Consulting Group si The Network, studiul Global Talent privind preferintele candidatilor in ceea ce priveste mobilitatea si ocuparea unui loc de munca.Studiul este realizat la nivel global, fiind cel mai mare de…