Pilotul finlandez Kalle Rovanpera (Toyota) a preluat conducerea in clasamentul Raliului Acropole din Grecia, cursa care a revenit dupa opt ani in calendarul Campionatului Mondial de raliuri (WRC), reusind cel mai bun timp cumulat in cele cinci probe speciale disputate pe parcursul zilei de vineri.

Rovanpera (20 ani) are un avans de 3,7 secunde fata de ocupantul locului secund, estonianul Ott Tanak ((Hyundai), si de 3,9 secunde fata de septuplul campion mondial francez Sebastien Ogier (Toyota), actualul lider al WRC, aflat pe pozitia a treia, potrivit agerpres.ro.

Principalii rivali…