Finlandezii vor invata cum sa se imprumute mai putin, cu sprijinul statului Banca Centrala a Finlandei lucreaza la o strategie de alfabetism financiar pentru populatie, plecand de la ideea ca cresterea gradului de perspicacitate in domeniul financiar ii va ajuta pe finlandezi sa se imprumute mai putin, transmite Bloomberg.



In ultimele doua decenii gradul de indatorare al gospodariilor din Finlanda s-a dublat, pe fondul reducerii dobanzilor si a eliminarii treptat a platilor cu numerar. Finlandezii sunt renumiti pentru cunostintele lor in domeniul IT insa disponibilitatea lor de a adopta platile digitale a coincis cu o relaxare a disciplinei cand vine vorba de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

