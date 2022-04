Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat un titlu onorific pentru „eroism” celei de a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, acuzata de Ucraina ca a comis masacrul de la Bucea, langa Kiev, a informat luni, 18 aprilie, site-ul rusesc de știri Pravda . Putin a semnat…

- Rusia desfasoara exercitii militare pe insulele Kurile, revendicate de Tokyo, au relatat sambata media nipone, la cateva zile dupa ce Moscova a abandonat negocierile de pace cu Japonia din cauza sanctiunilor impuse de aceasta ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, relateaza Reuters.

- Rusia amenința NATO ca va viza convoaiele militare straine inainte de a intra in Ucraina. Deputatul rus Serghei Ryabkov a spus ca Moscova a avertizat SUA ca convoaiele de arme straine ar fi „ținte legitime pentru Forțele Armate Ruse, susține N12. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul rus de externe a reacționat la raspunsul american cu privire la garanțiile de securitate cerute de Moscova. Rusia ”va fi forțata sa raspunda, inclusiv cu masuri militare-tehnice”, daca nu exista garanții de securitate din SUA, a transmis Kremli

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte „masuri autentice de detensionare” pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP, citata de Agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Kievul acuza Moscova ca prin manevrele militare pe care le va desfașura in Marea Neagra și Azov a facut „imposibila” navigația in apele din apropierea coastei de sud a Ucrainei, transmite Reuters. Exercițiile navale sunt „foarte asemanatoare cu pregatirile unei blocade maritime a porturilor ucrainene”.

- Noi imagini din satelit arata faptul ca Rusia a comasat atat echipamente militare extrem de performante, dar și un numar semnificativ de trupe, chiar la granițele Ucraine. Imaginile arata extinderea prezenței militare mai multe zone din Belarus, Crimeea și vestul Rusiei. Trupele ruse…

- Acesta este un pas in plus in tensiunile dintre SUA și Rusia pe dosarul Ucraina. Moscova a lansat marți, 25 ianuarie, manevre militare in sudul Rusiei și in Crimeea, cu exerciții care au implica 6.000 de oameni, avioane de lupta și bombardiere, potrivit agențiilor ruse. Este o operațiune „interarme”…