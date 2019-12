Finlanda vrea ca 1% din europeni sa invete elementele de baza ale inteligentei artificiale

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, vineri, de la ora 10.00, se intalneste cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere vor participa si vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos.Subiectele abordate se vor axa pe absorbtia fondurilor…

- Ryanair a anuntat miercuri ca va primi doar zece avioane Boeing 737 MAX din comanda sa de 210 aeronave, ceea ce a dus la inchiderea a doua baze si reducerea, in vara viitoare, a capacitatii de transport la alte baze, fiind in pericol locurile de munca, transmit Bloomberg si Reuters. Incepand…

- Producatorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca va utiliza numele Mustang, rezervat anterior pentru modelele sport, pentru un nou SUV electric pe care clientii din SUA, Canada si Europa il vor putea comanda incepand din 17 noiembrie, transmite Reuters. Ford, prezent si pe piata din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat sambata pentru introducerea de noi reguli pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, insistand pe luarea in considerare a unui nou cod de conduita de catre experti si companii, transmite dpa. "Aspectele sociale si consecintele utilizarii inteligentei…

- Inbagaj.ro, liderul local al pietei de bagaje si accesorii de calatorie, a lansat in premiera noua serie de bagaje X-RAY de la producatorul de trolere TITAN, din Hamburg, Germania. Cheia pierduta, combinatia de numere uitata? - cu TITAN X-RAY PRO, astfel de probleme la deschiderea bagajelor…

- Jumatate din gunoiul reciclat in Romania, in conditiile in care tara este "congestionata" de deseuri, provine din import, se arata intr-un material realizat de BBC. "De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18…