Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a informat Rusia cu privire la ancheta sa cu privire la deteriorarea pe 7 octombrie a gazoductului submarin Balticconnector dintre Estonia și Finlanda, a declarat miercuri ministrul finlandez de externe, scrie news.yahoo.com.Ministrul de Externe Elina Valtonen a declarat intr-o conferința…

- Ministrul de interne german, Nancy Faeser, intentioneaza sa prezinte saptamana aceasta executivului un proiect de lege prin care urmareste sa eficientizeze expulzarile, relateaza luni cotidianul Rheinische Post, preluat de dpa.

- Ministrul de interne german spune ca este nevoie de reglementari care sa permita aplicarea unei legii mai consecvent si mai rapid. Nancy Faeser a mentionat in acest sens ca numarul de repatrieri din acest an este deja mai mare cu 27% decat in aceeasi perioada a anului trecut. Oficialul urmeaza…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters . Mulți proprietari ruși de apartamente și case de vacanța din Finlanda au avut probleme cu plata…

- Ministerul de Interne a organizat un plan special de masuri pentru combaterea traficului de droguri in scoli, a precizat ministrul Catalin Predoiu, marti, in Parlament. El a fost invitat la Ora Guvernului, la solicitarea USR, pentru a aduce lamuriri despre actiunile si strategia ministerului pe care…

- Ministerul de Externe sud-coreean a declarat marti ca Rusia trebuie sa puna capat imediat actiunilor de extindere a cooperarii militare cu Coreea de Nord si a promis ca va lua masuri ferme, relateaza Reuters. Ministrul adjunct de Externe sud-coreean, Chang Ho-jin, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei…

- Finlanda a terminat de inventariat adaposturile anti-bombe existente, intr-un efort guvernamental declanșat de invazia Ucrainei de catre Rusia, anul trecut. Potrivit Ministerului de Interne al statului au fost gasite 50.500.

- Muzicianului Goran Bregovic i-a fost interzisa intrarea in Republica Moldova din motiv ca „și-a aratat viziunea pro-rusa și a susținut anexarea Ucrainei de catre Federația Rusa”. Despre aceasta a declarat astazi Ministrul de Interne, Adrian Efros, pentru presa.