Un avion Douglas DC-3 (inregistrat OH-LCH), construit in urma cu aproape 80 de ani, va decola din nou de pe Aeroportul din Helsinki vara aceasta, a anuntat compania Finavia intr-un comunicat de presa emis vineri, relateaza agentia Xinhua. Avionul este in prezent cea mai veche aeronava de pasageri din tara care este inca in uz. Ultimul zbor programat pentru compania aeriana finlandeza Finnair al aeronavei a avut loc in 1967, se mentioneaza in comunicat. Avionul a decolat pentru ultima data de pe Aeroportul din Helsinki in urma cu 20 de ani. Detinut de compania Airveteran - a carei activitate consta…