- Un sondaj intocmit de biroul de statistica al UE arata ca, anul trecut, 72% dintre tinerii europeni cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani nu ocupau un loc de munca, in timpul studiilor. Doar 25% dintre tinerii din UE erau angajați in timpul studiilor, iar 3% se declarau disponibili pentru angajare…

- Spania, caștigatoarea Concursului Complet Internațional CCI 4* la Karpatia Horse Show Au fost trei zile de competiții și show-uri ecvestre, adrenalina și eleganța pe Domeniul Cantacuzino din Florești. Competițiile au reunit pe trei arene peste 150 de cai și calareți din Finlanda, Portugalia, Ecuador,…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei va evolua in grupa preliminara F, cu reprezetantivele Turciei, Slovaciei si Islandei, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Mies, potrivit news.ro.In calificari participa 36 de echipe nationale, intre care si Romania, iar gazdele turneului final – Cehia,…

- Albania U21 și Romania U21 joaca azi, de la 19:30. Acesta e primul meci al elevilor lui Daniel Pancu in preliminariile EURO 2025. Albania a debutat pe 8 septembrie cu o victorie in grupa, 2-1 cu Armenia, in deplasare. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena. Din grupa mai fac parte…

- Selecționata feminina de tenis de masa a Romaniei a pornit cu dreptul la Campionatele Europenene pe echipe din Suedia. Reprezentativa noastra a invins Croația, duminica, scor 3-0. Romania a obținut o tripla victorie in fața croatelor, la primul meci al „tricolorelor” din grupa din care mai face parte…

- Selecționata de tineret a Romaniei sub 20 de ani debuteaza intr-o noua ediție a turneului amical U20 Elite League, competiție la care „tricolorii” participa pentru al treilea sezon consecutiv. Reprezentativa pregatita din acesta toamna de Costin Curlea intalnește Cehia, astazi, ora 17:45, la Targoviște,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins sambata, la Brasov, reprezentativa Finlandei, scor 3-2, in al cincilea amical din pregatirea pentru Campionatul European, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-9.Urmatoarele doua partide cu Finlanda se vor juca…

- Reprezentativa U17 a Romaniei a pierdut și cel de-al doilea meci amical disputat impotriva Cehiei. Dupa eșecul dramatic de marți, 2-3, „tricolorii” au pierdut și „revanșa” de joi, scor 1-3. Selecționata lui Nicolae Roșca nu și-a revenit dupa prabușirea inexplicabila din urma cu doua zile, cand Romania…