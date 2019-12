In lumina albastra care invaluie relieful brazilor, o multime de umbre aluneca pe zapada intre cafenele si buticuri: in fiecare iarna, turistii straini invadeaza regiunea Laponia din nordul Finlandei. Din Europa si Asia, in cuplu sau cu familia, sute de mii de persoane converg in aceasta imensa tundra in speranta de a-l intalni pe ''adevaratul'' Mos Craciun, admirand in acelasi timp aurora boreala si infruntand gerul in sanii trase de cai, relateaza AFP. Turismul este vital pentru zona arctica populata de elani, ursi si lupi, lipsita de alte surse de venit. Insa, localnicii, in…