Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii finlandezi, care conduc coalitia de guvernare formata din cinci partide, au ales-o pe Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, pentru a deveni, saptamana viitoare, cel mai tanar premier din istoria Finlandei, relateaza Reuters.

- Social-democratii din Finlanda, care conduc o coalitie guvernamentala formata din cinci partide, au ales-o duminica pe Sanna Marin, ministrul transporturilor in varsta de 34 de ani, sa devina premier saptamana viitoare, urmand sa fie cel mai tanar prim-ministru din istoria tarii, preluand aceasta functie…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc o coalitie guvernamentala formata din cinci partide, au ales-o duminica pe Sanna Marin, ministrul transporturilor in varsta de 34 de ani, sa devina premier saptamana viitoare, urmand sa fie cel mai tanar prim-ministru din istoria tarii, preluand aceasta…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc o coalitie guvernamentala formata din cinci partide, au ales-o duminica pe Sanna Marin, ministrul transporturilor in varsta de 34 de ani, sa devina premier saptamana viitoare, urmand sa fie cel mai tanar prim-ministru din istoria tarii, preluand aceasta functie…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc guvernul din cinci partide, vor tine o sedinta de consiliu duminica pe 8 decembrie pentru a-si alege candidatul pentru postul de prim-ministru dupa ce Antti Rinne a fost fortat sa demisioneze de catre partenerul de coalitie Partidul de Centru, informeaza joi…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc guvernul din cinci partide, vor tine o sedinta de consiliu duminica pe 8 decembrie pentru a-si alege candidatul pentru postul de prim-ministru dupa ce Antti Rinne a fost fortat sa demisioneze de catre partenerul de coalitie Partidul de Centru, informeaza…

- Premierul finlandez Antti Rinne a demisionat marți din funcție dupa ce unul dintre partidele din coaliția aflata la guvernare a anunțat ca și-a pierdut increderea in liderul social-democrat in urma unei greve generale a poștașilor, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis…

- Premierul finlandez Antti Rinne a demisionat marti dupa ce a pierdut increderea Partidului de Centru, unul din partenerii in coalitia de guvernare, care urmeaza sa decida in cateva zile daca vor continua in aceasta formula sau vor fi convocate alegeri anticipate, transmit AFP si dpa. Social-democratul…