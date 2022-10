Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu a declarat ca Finlanda nu se opune intrarii Romaniei in spațiul Schengen, decizie in urma sprijinului acordat de țara noastra pentru lobby-ul facut pe langa Turcia de a permite aderarea Finlandei și Suediei la NATO.

- Aliații NATO vor acționa in cazul in care Suedia sau Finlanda vor fi supuse la presiuni din partea Rusiei sau a unui alt adversar inainte ca acestea sa devina membri cu drepturi depline ai alianței, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. „Este de neconceput ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat din nou ca va blocarea aderarea Suediei la NATO, informeaza DPA. „Atat timp cat organizatiile teroriste demonstreaza pe strazile Suediei si atat timp cat teroristii se afla in interiorul parlamentului suedez, nu va exista o abordare pozitiva din partea…

- Turcia nu va ratifica cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO „atat timp cat promisiunile” facute de cele doua tari nu vor fi respectate, a declarat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Atat timp cat promisiunile facute tarii noastre nu vor fi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, intrebat despre cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO, ca "fiecare democratie din Europa are dreptul sa aplice pentru a deveni membru al NATO si aliatii NATO respecta acest drept". "Am spus de mai multe ori ca usa NATO ramane deschisa si…

- Trupele britanice au facut exerciții militare comune cu cele suedeze și finlandeze in cadrul exercițiului „Vigilant Knife”, cu puțin timp inainte de aderarea oficiala a Suediei și Finlandei la NATO. Ministerul apararii din Marea Britanie a transmis ca acest exercitiu comun a facilitat o consolidare…