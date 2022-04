Finlanda și Suedia vor începe aderarea la NATO în mai Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, anunța Reuters. In ciuda strangerii cooperarii cu alianța militara de cand Rusia a anexat Crimeea in 2014, ambele țari nordice au ales sa ramana in afara alianței. Dar invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe care o numește „operațiune speciala”, a forțat Suedia și Finlanda sa examineze daca neutralitatea lor militara de lunga durata este inca cel mai bun mijloc de a asigura securitatea naționala. Potrivit Iltalehti, liderii Finlandei și Suediei… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

