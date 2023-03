Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda si Suedia vor deveni „tinte legitime” ale „represaliilor” Rusiei odata ce vor fi membre ale NATO, a avertizat ambasadorul Rusiei la Stockholm, relansand retorica amenintarilor Moscovei.„Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor dintre Rusia si NATO aproape se va dubla”,…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-a intors impotriva Moscovei in mai multe feluri. Dupa inceperea conflictului, Ucraina a primit ajutoare militare fara precedent din partea unei coaliții conduse de SUA, Finlanda și Suedia au depus cereri de aderare

- Dezbaterea privind ratificarea intrarii in alianța NATO a Suediei și Finlandei a inceput miercuri in Parlamentul de la Budapesta, dar votul final va fi dat in luna martie, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . Pana acum, ratificarea a fost votata de 28 din 30 de state membre, ultimele ramase fiind…

- Turcia priveste pozitiv cererea Finlandei de aderare la NATO, dar nu sustine candidatura Suediei, a declarat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters . ”Suedia sa nu se deranjeze sa incerce in acest moment. Nu vom spune ”da” candidaturii lor la NATO cat timp ei permit arderea Coranului”,…