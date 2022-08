Finlanda si Suedia intra in NATO. de ce nu si Basarabia? Raspunsul, credem corect, este ca occidentalii discrimineaza la adresa est-europenilor fara ca Romania sa riposteze. Ne-am obișnuit sa tacem chitic și sa ne mulțumim cu ceea ce primim din Occident. Cu ceea ce ni se da, de fapt. Nu cu ceea ce am putea obține prin negocieri ferme ori folosirea contextelor geopolitice in avantajul nostru. Tocmai asta este treaba clasei politice și, mai ales, a Președintelui țarii: plasarea Romaniei intr-o poziție de avantaj in contextul regional, european și mondial prin negocieri. Daca nu ceri, nu primești. Și nu poți cere daca nu știi ce sa ceri. Și nu știi ce… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

