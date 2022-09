Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Nord Atlantica incepe procedurile oficiale necesare aderarii Finlandei și Suediei , care urmeaza sa semneze protocoalele de aderare la NATO. “Finlanda si Suedia au incheiat discutiile despre aderare, asa cum a fost stabilit de catre liderii NATO la Summitul din Madrid. Ambele state au confirmat…

- Liderii NATO vor invita oficial miercuri Finlanda și Suedia sa se alature Alianței, dupa ce cele doua țari nordice au ajuns la un acord cu Turcia, a declarat marți șeful NATO, Jens Stoltenberg. Biroul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Helsinki și Stockholm au convenit „sa coopereze…

- Primarul Mihai Chirica sustine ca reprezentantii Tietoevry, companie finlandeza de software si servicii IT cu o cifra de afaceri de trei miliarde de euro, i-au transmis, in cadrul unei intalniri, ca doresc sa deschida o subsidiara in Romania, printre orasele luate in calcul fiind si Iasul. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Primariei Iasi, reprezentantii firmei finlandeze au afirmat ca Tietoevry intentioneaza sa deschida o subsidiara in Romania, Iasul fiind unul dintre orasele care prezinta un real interes pentru compania din Finlanda. Seful municipalitatii iesene a afirmat ca a prezentat atuurile…

- ”In doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor. Din contra, am eliminat suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019. PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat pentru ca nu stie ce taxe noi mai doresc psd-istii sa introduca.…

- ”In doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor. Din contra, am eliminat suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019. PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat pentru ca nu stie ce taxe noi mai doresc psd-istii sa introduca.…