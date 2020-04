Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a cumparat o contitate impresionanta de masti cu supapa FFP2, dar dupa ce le-a supus testelor de calitate a anuntat ca nu le va mai imparti cadrelor medicale, asa cum planuia initial, conform Helsinki Times. Suedia este o alta tara care a comandat masti din China si a ajuns la aceeasi concuzie…

- Cele doua milioane de masti cumparate de Finlanda din China cu scopul de a proteja in fata noului coronavirus nu sunt potrivite pentru utilizarea in spital.Motivul? Finlandezii au descoperit ca mastile aduse din China nu respecta normele de protectie impotriva coronavirusului pentru a fi folosite."Este…

- 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania cu o cursa Tarom. Maștile au fost cumparate din China de catre Unifarm SA și vor fi distribuite spitalelor care gestioneaza cazurile confirmate cu noul...

- In Bulgaria, populatia trebuie sa poarte in public masti de protectie, masura menita sa opreasca raspandirea noului coronavirus, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.Ministrul bulgar al Sanatatii Kiril Ananiev a declarat ca masurile se refera la locurile publice atat in interior cat si in…

- Primul transport cu un milion de masti de protectie si 30.000 de combinezoane a ajuns, joi, in tara. Acestea vor fi distribuite spitalelor de boli infecțioase din țara.Maștile de protecție și combinezoanele care au ajuns, joi, in Romania vor fi distribuite cu prioritate spitalelor de boli…

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii…