Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- Consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky, cel care conduce delegația Rusiei in negocierile cu Ucraina, susține ca negocierile cu Ucraina merg greoi, incet, dar Rusia se straduiește sincer sa ajunga la pace cat mai curand posibil. El a mai spus ca Rusia este in favoarea transformarii Ucrainei…

- Ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, avertizeaza ca Rusia "are alte planuri daca va invinge Ucraina". Ocupația rusa a Ucrainei a declanșat toate alarmele de securitate in Marea Baltica. Prin urmare, atat țarile protejate de umbrela defensiva NATO (Estonia, Letonia și Lituania), cat și cele…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, a afirmat ca paradele comunitatii gay au fost unul dintre motivele pentru care Rusia a invadat Ucraina. Patriarhul Moscovei este un vechi aliat al presedintelui Vladimir Putin, conform CNN. Conflictul din Donbas este despre "o respingere fundamentala a presupuselor…

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP. Petitia a intrunit luni cele 50.000 de semnaturi necesare pentru sesizarea Parlamentului. Partidele politice…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost suspendat din funcția de președinte de onoare al Federației Internaționale de Judo (IJF) din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, a anunțat duminica forul de conducere al acestui sport. Conflictul a intrat in a patra zi, Moscova ordonand trupelor sale sa avanseze…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev, citat duminica de AFP, scrie AGERPRES. ''Imi scuzati exprimarea, dar ne doare in cot de toate sanctiunile lor'', a declarat Tatarintev intr-un interviu difuzat…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…