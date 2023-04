Stiri pe aceeasi tema

- Petteri Orpo, liderul Partidului Coalitiei Nationale din Finlanda, partid de dreapta aflat in opozitie, a revendicat victoria duminica in alegerile parlamentare, informeaza Rador.Intr-un discurs adresat sustinatorilor sai, Petteri Orpo a declarat ca partidul sau a castigat "cel mai mare mandat" si…

- Partidul Social-Democrat al sefei executivului finlandez Sanna Marin si rivalul sau de centru-dreapta se afla umar la umar in urma alegerilor legislative de duminica, urmate foarte aproape de extrema-dreapta, indica rezultatele partiale ale scrutinului citate de AFP si Reuters, conform Agerpres.Numaratoarea…

- Finlanda organizeaza duminica alegeri parlamentare, dupa o legislatura complexa, marcata de orientarea brusca a tarii nordice catre NATO, declansata de invazia Ucrainei de catre un vecin comun, Rusia. Postul de sef al guvernului va fi disputat de actualul premier social-democrat, Sanna Marin, care va…

- In ajunul alegerilor legislative foarte stranse din Finlanda, rivalul de dreapta al premierului Sanna Marin s-a declarat sambata „optimist”, cu un usor avantaj in sondaje, scrie AFP.„Am avut o campanie grozava, avem cei mai buni candidati din toata Finlanda si suntem primii in sondaje, asa ca sunt…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro s-a intors joi in Brazilia, pentru prima data dupa infrangerea la alegerile prezidentiale in fata lui Lula, la bordul unui zbor comercial venit din Florida, in SUA, unde a petrecut trei luni, conform unor imagini transmise de statia locala

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin s-a declarat luni deschisa discutiilor cu privire la posibilitatea de a dona Ucrainei avioane de lupta F-18 care urmeaza sa fie inlocuite in curand cu avioane F-35 mai moderne, relateaza France Presse. Kievul, care a obtinut recent livrarea de tancuri occidentale,…

- "Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este o perspectiva pe termen lung", a afirmat Jens Stoltenberg in cadrul unei vizite in Finlanda, facand apel la construirea unui "cadru" pentru a evita orice noua invazie pe viitor.Intrarea Ucrainei in NATO este…

- Dezbaterea privind ratificarea intrarii in alianța NATO a Suediei și Finlandei a inceput miercuri in Parlamentul de la Budapesta, dar votul final va fi dat in luna martie, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . Pana acum, ratificarea a fost votata de 28 din 30 de state membre, ultimele ramase fiind…