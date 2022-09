Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a remizat cu Finlanda, la Helsinki, scor 1-1, in penultimul meci din UEFA Nations League. Golurile partidei au fost marcate de Pukki (min. 12), respectiv Tanase (min. 52). In urma acestui rezultat, tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa, cu doar patru puncte.

- Finlanda - Romania 1-1 | „Tricolorii” au ramas cu șanse matematice de a evita ultimul loc și implicit retrogradarea in Diviza C din Liga Națiunilor. Pentru asta, naționala lui Edi Iordanescu trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda. ...

- Comedianul Ionuț Rusu a intrat in pielea jucatorului și antrenorului maghiar Emeric Jenei. Scena s-a transformat total și rasetele au acaparat intregul platou! Ce a urmat pe scena iUmor, in ediția speciala de iRoast, inaintea meciului Finlanda - Romania, in UEFA Nations League.

- Echipa nationala a Romaniei se afla fata in fata cu ultimele ei meciuri din aceasta editie a Nations League, iar calculele de dinainte sunt extrem de multe. Vineri, de la ora 21.45, Romania se va duela cu Finlanda, la Helsinki, iar luni, de la aceeasi ora, la Bucuresti va poposi Bosnia. Cert este ca,…

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a dialogat cu jurnaliștii la sosirea delegației „tricolorilor” in Finlanda. Oficialul spune ca postul lui Edi Iordanescu n-ar fi in pericol indiferent de deznodamantul urmatoarelor doua meciuri din Nations League. Finlanda…

- Naționala Romaniei va juca contra Finlandei, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45,la Helsinki, in penultimul meci din UEFA Nations League. Partida se vede live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro.

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul echipei naționale, s-a accidentat cu doar cinci zile inaintea confruntarii pe care „tricolorii” o joaca in Finlanda, in penultima etapa din Nations League. Prezența lui la lot e, in acest moment, sub semnul intrebarii. Finlanda - Romania, programat vineri, 23 septembrie…

- Inclus in premiera in lotul largit din iunie, Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, a fost urmarit in continuare de Edi Iordanescu, care este decis sa aduca jucatori noi in schimbul celor care au dezamagit in primele partide din Liga Națiunilor. Romania infrunta Finlanda, la Helsinki, pe 23 septembrie,…