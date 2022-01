Toate restrictiile legate de coronavirus urmeaza sa fie ridicate in Finlanda in februarie, momentul exact urmand a fi stabilit in aceasta saptamana, a anuntat luni prim-ministrul Sanna Marin, citata de DPA. Marin a precizat ca guvernul ei condus de social-democrati se va reuni miercuri pentru a elabora un plan de anulare a regulilor, potrivit televiziunii nationale YLE. Unele masuri urmeaza deja sa fie relaxate. De exemplu, incepand de marti, restaurantele isi vor putea prelungi programul pana la ora 21.00 si servi alcool pana la 20.00. Controalele la frontiera cu alte tari din UE si Schengen…