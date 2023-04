Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera finlandezi au dezvaluit vineri traseul santierului viitoarei cortine de fier care va acoperi o parte din imensa sa granita de 1.340 de kilometri cu Rusia, o consecinta a razboiului din Ucraina, comenteaza AFP, citat de Agerpres.Unitatea militara a oferit presei un tur al santierului…

- Vineri, polițiștii ucraineni de frontiera au reținut un preot care avea legaturi stranse cu Rusia. „Un alt parinte nesfant”, a anunțat Serviciului de Stat al Graniceri din Ucraina pe pagina oficiala de Facebook. Oficialii ucraineni nu au dezvaluit in ce punct de trecere a fost depistat acesta. Preotul…

- Barierele metalice de 3 metri inalțime vor fi acoperite cu sarma ghimpata, iar in locurile considerate sensibile vor fi amplasate camere cu termoviziune, stalpi de iluminat și difuzoare. Ultima faza urmeaza sa se incheie in 2026.In septembrie, mai mulți ruși au trecut in Finlanda dupa anunțul președintelui…

- Finlanda a inceput lucrarile la un gard cu o lungime de 200 de kilometri la granița cu Rusia pentru a-și spori securitatea și a impiedica rușii care vor sa scape de mobilizare sa intre ilegal pe teritoriul finlandez, scrie BBC. Gardul va avea o inalțime de trei metri, iar deasupra va fi montata sarma…

- Polițiștii de frontiera din Republica Moldova și Romania au desfașurat, pe parcursul anului trecut, 725 de patrulari comune la granița moldo-romana. In aceeași perioada, polițiștii de frontiera au patrulat in comun cu cei din Ucraina de 460 de ori la granița moldo-ucraineana. De asemenea, un bilanț…