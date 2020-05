Guvernul finlandez a anuntat luni ca va relaxa restrictiile privind numarul de persoane care pot sa se reuneasca public de la 10 la 50, incepand cu 1 iunie, si va permite redeschiderea bibliotecilor si a muzeelor, scrie Agerpres, citand dpa. Masurile restrictive au fost impuse in luna martie pentru a stopa raspandirea epidemiei noului coronavirus.Premierul Sanna Marin a declarat, intr-o conferinta de presa televizata, ca starea de urgenta declarata in luna martie va ramane totusi in vigoare. Totodata, guvernul este pregatit sa adopte noi decizii daca situatia se schimba rapid, a spus Marin dupa…