- Finlanda va redeschide o parte a frontierei sale cu Rusia, a anuntat marti prim-ministrul finlandez, dupa ce a inchis in mod integral aceasta frontiera in noiembrie, acuzand Moscova ca orchestreaza o criza a migratiei la portile sale, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Cincizeci si cinci de ofiteri ai Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex) au fost dislocati la granita care separa Finlanda de Rusia, a informat joi un jurnalist AFP de la fata locului, Helsinki acuzand Moscova ca orchestreaza o criza a migrantilor la frontiera sa.

- Finlanda isi va inchide intreaga frontiera cu Rusia, cu exceptia traficului de marfuri, in incercarea de a opri fluxul de solicitanti de azil care vin catre tara nord-europeana, a anuntat marti premierul finlandez Petteri Orpo, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Orpo a acuzat Moscova ca…

- Finlanda a comunicat ca va deschide centre speciale de inregistrare, care sa gazduiasca eventualii azilanti care traverseaza granita din Rusia, informeaza Rador Radio Romania.Autoritatile finlandeze au afirmat ca sute de persoane au ajuns in ultima saptamana. Aceasta nu este o ruta obisnuita. Migrantii…

- Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova…

- Comisia Europeana a remarcat vineri ''o crestere a sosirilor'' de migranti la frontiera dintre Rusia si Finlanda, denuntand "instrumentalizarea rusinoasa" a acestora de catre Moscova, informeaza AFP.

- Politia de frontiera finlandeza a inregistrat cu peste 30 de solicitanti de azil in plus la frontiera cu Rusia, la scurt timp dupa ce a anuntat ca va inchide 4 puncte de trecere, au anunțat autoritațile, citate de DPA.

- Finlanda a anunțat ca, incepind de simbata, va inchide 4 dintre cele 9 puncte ale sale de traversare a frontierei cu Rusia pentru a ține sub control ceea ce pare a fi o provocare cu migranți organizata de Moscova, a afirmat joi premierul Petteri Orpo, citat de Reuters. Cele 4 puncte de trecere a frontierei…