Finlanda: Premierul Sanna Marin, testată negativ la testul antidrog Sefa guvernului finlandez Sanna Marin a fost testata negativ la testul antidrog pe care l-a efectuat pentru a “disipa suspiciunile”, a anuntat luni anturajul sau, dupa ce o inregistrare video in care ea aparea petrecand a suscitat un val de critici, informeaza AFP. Urina dnei Sanna Marin a fost testata pentru mai multe tipuri de droguri, precum cocaina, amfetamina, canabis si opioide, a precizat Iida Vallin, o consiliera a premierului Finlandez. “Testul antidrog al premierului Sanna Marin din data de 19 august 2022 nu a dezvaluit prezenta vreunui drog”, a anuntat intr-un comunicat biroul de presa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

