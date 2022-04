Stiri pe aceeasi tema

Ministrul finlandez pentru afaceri europene, Tytti Tuppurainen, a afirmat vineri ca este "foarte probabil" ca Finlanda sa-si depuna candidatura la NATO, ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, transmite AFP.

Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, susține ca principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale" au fost finalizate, ceea ce „ne permite sa ne concentram principalele eforturi pe atingerea obiectivului principal - eliberarea Donbassului".

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi, la o luna de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, ca Belarusul "nici nu vrea, nici nu este pregatit" sa lupte in Ucraina, in pofida presiunilor Rusiei pentru a face acest lucru, transmite EFE.

Ministrul de externe al Greciei a anunțat ca intenționeaza sa conduca o misiune de ajutor umanitar in orașul-port Mariupol, aflat sub asediu. In orașul distrus de ruși este o mare comunitate greaca, potrivit Agerpres.

Ministrul de Finante al Frantei Bruno Le Maire a declarat ca tara se va concentra indeaproape pe efectele invaziei Rusiei asupra Ucrainei inainte de a-si revizui previziunile de crestere economica, scrie Bloomberg, citat de Mediafax.

Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a avertizat ca discutiile de pace intre Ucraina si Rusia ar putea servi Kremlinului drept o "perdea de fum" pentru regruparea trupelor in vederea continuarii ofensivei, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a fost trimis, marti, "la Moscova", unde urmeaza sa participe, miercuri, la intalniri, dupa care urmeaza sa se duca "in Ucraina", joi, cu scopul de a cauta un armistitiu, anunta marti seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i "elibereze" pe ucraineni "de opresiune", lasand sa se inteleaga ca Moscova intentioneaza sa rastoarne actuala putere ucraineana, noteaza AFP potrivit Agerpres.