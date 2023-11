Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce președintele finlandez a acuzat Rusia de razboi hibrid prin trimiterea de „solicitanți de azil” la granița și a promis ca va lua „masuri clare”, Finlanda trece la fapte. Premierul Petteri Orpo a anunțat joi ca patru din cele noua puncte de trecere de la granița cu Rusia se vor inchide sambata…

- Finlanda a acuzat marti Rusia ca indruma solicitantii de azil catre granita sa si a declarat ca va lua masurile necesare pentru a preveni un aflux masiv de imigranti si pentru a-si proteja securitatea nationala, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Premierul conservator Petteri Orpo a declarat intr-o…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, la aceasta ora, in doua puncte de trecere a frontierei de stat se intregistreaza trafic intensiv. Zeci de mașini au format cozi pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- Serviciul Vamal și Poliția de Frontiera informeaza ca la data de 28 septembrie 2023, in cadrul punctului de trecere a frontierei Leușeni, in intervalul orelor 11:00 - 13:00, sunt planificate lucrari de inlocuire a cablurilor subterane. Astfel, in intervalul de timp indicat activitatea punctului de trecere…

- In data de 01.09.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 429.500 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 113.000 de mijloace de transport.Un comunicat din partea Politiei…

- La punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița se atesta trafic intensiv, pe sensul de ieșire din țara. In aceste circumstanțe, informeaza Poliția de Frontiera, sint puse in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului. A fost suplimentat numarul angajaților in prima linie de control,…

- Serviciul Vamal și Politia de Frontiera informeaza ca din motive de securitate, și-au intrerupt programul de lucru PTF Unguri-Bronița, PTF Otaci-Moghileov Podolsk și PTF Valcineț-Moghileov Podolsk (fero).

- Poliția de Frontiera informeaza ca, la aceasta ora, in trei puncte de trecere a frontierei de stat se intregistreaza trafic intensiv. Zeci de mașini au format cozi pe sensul de ieșire din Republica Moldova.