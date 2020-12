Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene incep sa introduca zboruri cu teste Covid-19 incluse. Compania italiana Alitalia va opera zboruri de la Roma la New York, incepand cu 8 decembrie, in care va testa pasagerii, anunța reprezentanții acesteia și și ai companiei care gestioneaza aeroportul Fiumicino din Roma.

- Cel mai sigur scor de calatorie pentru a opera o companie aeriana in timpul crizei COVID-19 este de 5,0, cel mai prost scor din lume este de 0,1. Nicio companie aeriana din 230 nu a obținut cel mai bun scor posibil și nici o companie aeriana nu a obținut cel mai prost scor, dar exista multe intre ele.…

- Coronavirusul a dat peste cap planurile operatorilor de turism din Laponia, dar aceștia s-au repliat și au gasit soluția pentru ca cei mici sa il poata intalni pe Moș Craciun la el acasa și in acest an: Moș Craciun in spatele plexiglasului, elfi care poarta maști de protecție, plus lipsa grupurilor…

- Compania aeriana Lufthansa a anunțat ca va lansa un program pilot de testare rapida Covid-19 pentru cursele dintre Munchen și Hamburg, cu scopul de a asigura „100 la suta pasageri negativi”, anunța site-ul businesstraveller.com.Incepand cu 12 noiembrie, compania germana va testa gratuit pasagerii pentru…

- De ani buni, una dintre destinatiile de top in care turistii de pretutindeni isi petrec sarbatorile de iarna este capitala provinciei finlandeze a Laponiei, situata in nordul Finlandei, cunoscuta si ca “Tara lui Mos Craciun”.