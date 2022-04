Stiri pe aceeasi tema

- „El poate da ordin ca armele sa fie depuse, atunci nu vor mai fi victime", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in timpul conferintei sale de presa zilnice.Moscova il considera pe Zelenski ca presedinte legitim al Ucrainei, a afirmat Peskov, in pofida faptului ca presedintele…

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP. Petitia a intrunit luni cele 50.000 de semnaturi necesare pentru sesizarea Parlamentului. Partidele politice…

- NATO a transmis un comunicat prin care a subliniat importanța prezenței militare in partea estica a Europei. Oficialii raman ingrijorați cu privire la o potențiala invadare rusa a Ucrainei și atrage atenția asupra consecințelor. Prezența militara sporita in estul Europei In ultimele saptamani, oficialii…

- Rusia a ordonat marți, 15 februarie, intoarcerea in garnizoane a unor unitați desfașurate in apropierea graniței cu Ucraina, un prim semn de relaxare, prezența acestora starnind temeri privind o invazie, pe fondul tensiunilor ruso-occidentale. Anunțul a intervenit chiar inainte de sosirea la Moscova…

- Președintele rus Vladimir Putin și inalți oficiali ruși neaga de luni de zile ca Moscova se pregatește sa organizeze o invazie a Ucrainei vecine. Dar videoclipurile postate pe TikTok și pe alte platforme de socializare spun o alta poveste.

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va ajunge marti la Kiev dupa ce a discutat timp de aproape 6 ore cu presedintele Vladimir Putin la Moscova. Cu peste 100.000 de soldati rusi si armament greu la granita ucraineana, presedintele francez si consilierii sai au insistat ca, dintre liderii occidentali,…

