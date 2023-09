Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda va inchide incepand de sambata frontierele pentru autoturismele inmatriculate in Rusia, luand aceeași masura ca și statele baltice (Lituania, Letonia și Estonia), care au implementat deja aceasta decizie in conformitate cu instrucțiunile emise saptamana trecuta de Comisia Europeana. Interdicția…

- Luni, 11 septembrie, Rusia a declarat ca o interdicție a Uniunii Europene privind intrarea rușilor in blocul comunitar cu unele bunuri personale, inclusiv autoturismele, este rasista, Dmitri Medvedev sugerand inclusiv o masura diplomatica radicala, relateaza Reuters și Hotnews . Comisia Europeana afirma…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, a solicitat, astazi, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul Uniunii Europene.„Propunerea de buget…

- Masura luata de tribunalul rus urmeaza unor acțiuni similare, care au avut loc la inceputul lunii august, impotriva companiilor Apple și Wikimedia Foundation, care deține Wikipedia, noteaza AP.Instanța de judecata rusa a impus, joi, 17 august, o amenda in valoare de trei milioane de ruble (32.000 de…

- Rusia isi va consolida fortele la granitele sale vestice, dupa aderarea Finlandei la NATO, a declarat miercuri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, la reuniunea consiliului de conducere al ministerului, in care a subliniat ca "amenintarile la adresa securitatii militare a Rusiei necesita un raspuns…

- Uniunea Europeana a anuntat joi, 3 august, inasprirea sanctiunilor sale impotriva Belarusului pentru sprijinul acordat Moscovei in razboiul acesteia din Ucraina, prin extinderea listei negre si restrictionarea exporturilor, in special in ceea ce priveste tehnologia destinata dronelor, potrivit Agerpres…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Birocrația și industria Rusiei se straduiesc sa furnizeze oameni și arme pentru armata invadatoare din Ucraina, iar situația se inrautațește, scrie intr-o analiza CEPA specialistul militar Pavel Luzin.