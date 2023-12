Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a anuntat joi ca isi va inchide din nou intreaga sa frontiera cu Rusia, la cateva ore dupa ce a redeschis doua puncte de trecere, acuzand Moscova de orchestrarea unei crize a migrantilor, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Finlanda isi va inchide intreaga frontiera cu Rusia, cu exceptia traficului de marfuri, in incercarea de a opri fluxul de solicitanti de azil care vin catre tara nord-europeana, a anuntat marti premierul finlandez, Petteri Orpo, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Finlanda isi va inchide intreaga frontiera cu Rusia, cu exceptia traficului de marfuri, in incercarea de a opri fluxul de solicitanti de azil care vin catre tara nord-europeana, a anuntat marti premierul finlandez Petteri Orpo, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Orpo a acuzat Moscova ca…

- Finlanda ar putea lua mai multe masuri pentru a opri o creștere neobișnuit de mare a numarului de solicitanți de azil care trec granița dinspre Rusia, in ceea ce țara și aliații sai spun ca este o acțiune orchestrata de Moscova, a declarat, luni, premierul, noteaza Reuters. Aproximativ 900 de solicitanți…

- Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova…

- Kremlinul a afirmat luni ca regreta profund decizia Finlandei de a inchide mai multe puncte de trecere a frontierei cu Rusia, gest care reflecta adoptarea de catre Helsinki a unei pozitii anti-ruse, transmite Reuters.

- Finlanda a acuzat marti Rusia ca indruma solicitantii de azil catre granita sa si a declarat ca va lua masurile necesare pentru a preveni un aflux masiv de imigranti si pentru a-si proteja securitatea nationala, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Premierul conservator Petteri Orpo a declarat intr-o…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters . Mulți proprietari ruși de apartamente și case de vacanța din Finlanda au avut probleme cu plata…