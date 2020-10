Stiri pe aceeasi tema

- Raport CE: Bucureștenii și clujenii, intre cei mai nemulțumiți europeni de zgomot, calitatea aerului și corupția din orașele lor Comisia Europeana a publicat marti raportul privind calitatea vietii in orasele europene potrivit caruia 95% dintre clujeni si 82% dintre bucuresteni se declara multumiti…

- Migrarea companiilor catre serviciile de cloud poate duce catre o scadere anuala a emisiilor de carbon din sectorul IT de 5,9%, echivalentul a 60 de milioane de tone de CO2 la nivel global, arata datele unui raport de specialitate, publicat luni. Conform Accenture, diminuarea estimata ar fi echivalenta…

- Finlanda este țara din Europa care a reușit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aceasta țara nordica a avut cu 90% mai puține decese cauzate de Covid-19 pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai puțin in prima jumatate a anului, comparativ…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv demolarea unui bloc construit ilegal pe un spatiu verde in Capitala, in urma admiterii unei actiuni introduse de o asociatie de proprietari din Soseaua Giurgiului - Sectorul 4 si Fundatia Eco Civica, noteaza Agerpres.Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul…

- In primele doua saptamani de la montare, datele preluate de senzorii de calitate a aerului amplasați de primarie in 12 zone din oraș releva o calitate buna a aerului, cu valori aflate in parametrii legali. „Senzorii masoara calitatea aerului pe doua mari categorii, respectiv particule in suspensie…

- O țara din UE iși platește cetațenii daca reduc emisiile de carbon pe care le genereaza. Aplicația care da fiecarui participant un "buget" saptamanal de carbon Orasul Lahti din Finlanda ofera locuitorilor sai bilete de transport si produse alimentare drept recompense pentru un comportament…

- Fagarașul și Victoria au fost recunoscute legal ca fiind zone afectate de poluarea permanenta, iar persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in aceste orașe dar și pe o raza de 8 km in jurul acestora beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizari. Propunerea…