- Cel putin 27 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi in urma prabusirii unui pod pietonal din orasul finlandez Espoo, aflat in apropierea capitalei, a declarat un purtator de cuvant al serviciului regional de salvare din Helsinki, citat de Reuters. Multi dintre raniti faceau parte dintr-un…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 3 mai, ca Ucraina va lansa in curand mult-așteptata contraofensiva impotriva forțelor ruse, adaugand ca este sigur ca, ulterior, Occidentul va furniza Kievului avioane moderne de razboi, informeaza Reuters.In cadrul unei conferințe de presa in Finlanda,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri in Finlanda pentru a se intalni cu liderii tarilor nordice in vederea unor discutii despre razboiul in curs de desfasurare cu Rusia si despre relatiile europene, au anunțat guvernele țarilor din regiune, potrivit Reuters.

- Ministerul de Externe al Suediei a anunțat marți ca expulzeaza cinci diplomați ruși pentru ca au desfașurat activitați incompatibile cu statutul lor diplomatic, spunand ca guvernul a luat foarte in serios amenințarea la securitate reprezentata de strangerea informațiilor secrete de catre Rusia, relateaza…

- Norvegia anunta joi expulzarea a 15 angajati ai Ambasadei Rusiei la Oslo, pe care-i considera ”agenti de informatii”. „Acesti 15 agenti de informatii sunt declarati indezirabili pentru ca desfasoara activitati care sunt incompatibile cu statutul lor diplomatic”, a declarat ministrul norvegian de externe…

- Israelul a semnat un acord in valoare de 1,44 miliarde de shekeli (400 de milioane de dolari) pentru a vinde Greciei rachete antitanc Spike, a anuntat luni, 10 aprilie, Ministerul israelian al Apararii, la doar cateva zile dupa ce a incheiat un acord de o valoare similara pentru a furniza Finlandei,…